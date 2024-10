Da Giunta no a Tribunale Ministri a uso carte Sangiuliano (Di martedì 29 ottobre 2024) La Giunta per le Immunità del Senato dice di no alla richiesta da parte del Tribunale dei Ministri di utilizzare la corrispondenza sequestrata all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell'ambito del caso di Maria Rosaria Boccia. I componenti dell'organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell'ex responsabile del Mic. E ora, nella seduta pomeridiana convocata per le 16.30, sulla decisione della Giunta si esprimerà anche l'Aula di Palazzo Madama Quotidiano.net - Da Giunta no a Tribunale Ministri a uso carte Sangiuliano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Laper le Immunità del Senato dice di no alla richiesta da parte deldeidi utilizzare la corrispondenza sequestrata all'ex ministro della Cultura Gennaronell'ambito del caso di Maria Rosaria Boccia. I componenti dell'organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (FI) nella quale si ravvisa il fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell'ex responsabile del Mic. E ora, nella seduta pomeridiana convocata per le 16.30, sulla decisione dellasi esprimerà anche l'Aula di Palazzo Madama

Da Giunta no a Tribunale Ministri a uso carte Sangiuliano

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La Giunta per le Immunità del Senato dice di no alla richiesta da parte del Tribunale dei ministri di utilizzare la corrispondenza sequestrata all'ex ministro della Cultura Gen ...

Mic, giunta Senato nega autorizzazione carte Sangiuliano-Boccia

Dopo la richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza dell'ex ministro della cultura con la dottoressa Maria Rosaria Boccia ...

Caso Sangiuliano-Boccia, la giunta per le Immunità dice no all’utilizzo delle chat dell’ex ministro

A richiedere la corrispondenza dell’ex responsabile del Mic è stato il tribunale dei ministri. Sulla decisione si dovrà esprimere anche l’aula del Senato ...

