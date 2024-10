Cosa deve fare Schlein dopo la sconfitta in Liguria. I consigli di Giro (Di martedì 29 ottobre 2024) Basta con queste foto di gruppo della sinistra: servono solo alla fiera delle vanità dei leaderini. La sconfitta in Liguria è l’ennesima riprova dei mali dell’opposizione: troppi litigi, troppe gelosie e troppi rancori piccoli e grandi. Elly Schlein dovrebbe sciogliersi dall’abbraccio (avvelenato) non solo del M5S ma anche degli altri per puntare al consolidamento del Pd e della propria immagine di leader. C’è molto da fare: innanzi tutto riflettere su Cosa diverranno i Cinquestelle: la battaglia interna di Giuseppe Conte è durissima e proprio a Genova non ci si poteva aspettare di più, vista la contestazione di Grillo. Forse Conte ha sbagliato i tempi: doveva attendere le elezioni liguri prima di scatenare la lotta finale contro “l’elevato”. Formiche.net - Cosa deve fare Schlein dopo la sconfitta in Liguria. I consigli di Giro Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Basta con queste foto di gruppo della sinistra: servono solo alla fiera delle vanità dei leaderini. Lainè l’ennesima riprova dei mali dell’opposizione: troppi litigi, troppe gelosie e troppi rancori piccoli e grandi. Ellydovrebbe sciogliersi dall’abbraccio (avvelenato) non solo del M5S ma anche degli altri per puntare al consolidamento del Pd e della propria immagine di leader. C’è molto da: innanzi tutto riflettere sudiverranno i Cinquestelle: la battaglia interna di Giuseppe Conte è durissima e proprio a Genova non ci si poteva aspettare di più, vista la contestazione di Grillo. Forse Conte ha sbagliato i tempi: doveva attendere le elezioni liguri prima di scatenare la lotta finale contro “l’elevato”.

"Oggi il centrosinsitra ha rimesso radici profonde. Aveva avuto gravi difficoltà. Sapevamo di dover contrastare un sistema di potere forte e arroccato. Ha vinto di misura. Ci sono le condizioni per proseguire ..."

