Cornate d'Adda, Bmw prende fuoco all'improvviso in strada: auto distrutta dalle fiamme (Di martedì 29 ottobre 2024) Stava guidando quando all'improvviso ha notato del fumo fuoriuscire dalla sua auto e ha accostato. Si è fermata appena in tempo perchè all'improvviso la Bmw è stata avvolta dalle fiamme che hanno quasi divorato il mezzo.Un cortocircuito improvviso che ha quasi distrutto un veicolo in strada Monzatoday.it - Cornate d'Adda, Bmw prende fuoco all'improvviso in strada: auto distrutta dalle fiamme Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Stava guidando quando all'ha notato del fumo fuoriuscire dalla suae ha accostato. Si è fermata appena in tempo perchè all'la Bmw è stata avvoltache hanno quasi divorato il mezzo.Un cortocircuitoche ha quasi distrutto un veicolo in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bersagliato dalle multe - i poliziotti scoprono che a Napoli c’è un’auto clone della sua

(Fanpage.it)

La Polstrada ha rintracciato un'automobile clonata a Napoli: targa e documenti erano contraffatti e le multe arrivavano al proprietario dell'auto originale.Continua a leggere

Incidente stradale ad Avellino - auto si ribalta in via Zigarelli : tre feriti - due estratti dalle lamiere

(Avellinotoday.it)

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 27 ottobre, sono intervenuti in via Zigarelli ad Avellino per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, una delle quali si è ribaltata. Nel violento impatto, cinque persone ...

Cornate d'Adda

(mbnews.it)

Un barlume di speranza potrebbe arrivare da un bando regionale dedicato al dissesto idrogeologico, che potrebbe sbloccare i fondi necessari per la sistemazione della frana a Cornate d’Adda.

Previsioni Meteo Cornate D'adda Oggi

(3bmeteo.com)

A Cornate D'adda oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura ...

Cinema Multisala Movie Planet

(movieplayer.it)

Programmazione completa di tutti i film di oggi al cinema Multisala Movie Planet a Cornate D'Adda, con gli orari delle proiezioni dei film che sono in palinsesto.

Il sindaco che “rivoluziona” i social per difendere i dipendenti comunali da haters e disinformazione

(mbnews.it)

Cornate d’Adda. È una vera e propria campagna social di valorizzazione quella pensata dal sindaco di Cornate d’Adda, Andrea Panzeri, per presentare i propri dipendenti comunali: una rubrica ...