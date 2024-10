Calciomercato.it - C’è la clausola nel contratto: tripla rescissione all’Inter

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’Inter ha approvato il bilancio per la stagione 2023/2024: c’è un dettaglio che risalta all’occhio sul futuro di tre giocatori dello scacchiere di Inzaghi L’Inter ha approvato lunedì, all’indomani dell’incredibile 4-4 nel Derby d’Italia contro la Juventus, il bilancio per l’esercizio 2023/2024 chiuso lo scorso 30 giugno. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itRisalta all’occhio un deciso taglio sul piano delle perdite, che da 85 milioni dell’anno precedenze passano a 36 milioni di euro. L’obiettivo adesso per la società del presidente Marotta sarà quello di raggiungere il pareggio di bilancio tra 12 mesi, mentre il fatturato si attesa a 473 milioni. Inoltre, il nuovo proprietario Oaktree (subentrato nel maggio scorso alla famiglia Zhang) ha dato nuove rassicurazioni sulla continuità aziendale e la competitività dell’Inter per il futuro.