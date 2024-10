Quotidiano.net - Argentero racconta Mastroianni: "Il più moderno di tutti"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Come lo spieghi? Eh – sospira Luca– È un simbolo, un attore che ha fatto la storia del nostro cinema, ma che, insieme alla Loren forse, è diventato anche un modo dire il nostro Paese all’estero". Proprio a lui, attore amatissimo dei nostri tempi, toccare il divo più acclamato di sempre del cinema italiano (e non solo), come narratore in Ciao, Marcello.l’antidivo, docufilm diretto da Fabrizio Corallo, che Raitre propone oggi ottobre in prima serata per il centenario della nascita di(1924 - 1996). L’attore, nato a Fontana Liri (Frosinone), figlio di un falegname e di un’impiegata, viene celebrato da un’angolazione inedita e con un tono il più possibile “understatement“, come era nella sua natura.