Appello per la famiglia di Luis: “Non vogliono dargli una casa perché hanno un bambino malato” (Di martedì 29 ottobre 2024) Terni, 29 ottobre 2024 – “Troviamo una casa per Luis e per la sua famiglia. Vi prego, abbiamo cercato ovunque, ma nessuno vuole affittare loro un appartamento”. È l’Appello urgente e accorato della signora Adriana Ciocanea, presidente dell’associazione La Speranza Odv. Luis è un bambino di undici mesi affetto da una gravissima e altrettanto rara patologia neurodegenerativa. È stato operato al Gemelli: per farlo sopravvivere è stato sottoposto a una tracheostomia che gli consente di respirare e gli è stata applicata una peg per nutrirlo. Vive a Terni, con padre, madre e un fratello undicenne. “Il papà è stato licenziato e il datore di lavoro gli ha tolto anche la casa che loro, però, non possono lasciare finché non trovano un’altra sistemazione”, racconta Adriana. Lanazione.it - Appello per la famiglia di Luis: “Non vogliono dargli una casa perché hanno un bambino malato” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Terni, 29 ottobre 2024 – “Troviamo unapere per la sua. Vi prego, abbiamo cercato ovunque, ma nessuno vuole affittare loro un appartamento”. È l’urgente e accorato della signora Adriana Ciocanea, presidente dell’associazione La Speranza Odv.è undi undici mesi affetto da una gravissima e altrettanto rara patologia neurodegenerativa. È stato operato al Gemelli: per farlo sopravvivere è stato sottoposto a una tracheostomia che gli consente di respirare e gli è stata applicata una peg per nutrirlo. Vive a Terni, con padre, madre e un fratello undicenne. “Il papà è stato licenziato e il datore di lavoro gli ha tolto anche lache loro, però, non possono lasciare finché non trovano un’altra sistemazione”, racconta Adriana.

