A Pietrarsa la quinta edizione di 'Ferrovie in miniatura'

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le «in» tornano al Museo Nazionale Ferroviario dida venerdì 1 a domenica 3 novembre. Durante le tre giornate dell’evento si potrà ammirare numerosi modelli di treni in scala di varia grandezza, plastici e diorami con binari che attraversano paesaggi riprodotti con grande cura e realismo. Per l’occasione, sabato 2 novembre sarà possibile raggiungere il Museo a bordo delExpress, il treno storico che collega la stazione di Napoli Centrale al Polo Museale della Fondazione FS. Organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, la manifestazione è giunta allae sarà arricchita da iniziative che coinvolgeranno non solo gli appassionati di fermodellismo, ma anche adulti e bambini di ogni età.