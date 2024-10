Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins sarà a RAW stanotte

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo un’assenza di un mese e mezzo,è tornato a RAW lo scorso 30 settembre, attaccando Bronson Reed ovvero colui che ad agosto lo aveva messo ko. L’australiano e l’Architetto si affronteranno il prossimo 2 novembre a Crown Jewel, evento che si terrà in Arbia Saudita el’occasione per cercare di riconquistare il momentum andato leggermente scemando dopo aver perso il World Heavyweight Championship a WrestleMania. Dopo l’ultimo episodio di SmackDown,ha sconfitto Dominik Mysterio in un dark match, vincendo il suo settimo match negli ultimi quattro anni contro il figlio d’arte. Qualche istante fa, invece, la WWE ha confermato la presenza del Monday Night Messiah in quel di RAW: a quanto sembra,nonimpegnato in un match ufficiale, ma probabilmente avrà delle parole di fuoco nei confronti di Reed.