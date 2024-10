Vaccini Papillomavirus, a Trento 100mila immunizzati nei prossimi 4-5 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – A Trento "la campagna vaccinale gratuita per eradicare il Papillomavirus sarà epocale, con 100mila cittadini immunizzati contro l'Hpv da oggi ai prossimi 4-5 anni". Lo ha detto Antonio Ferro, direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di Trento, intervendo al 57esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene (Siti) che si Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – A"la campagna vaccinale gratuita per eradicare ilsarà epocale, concittadinicontro l'Hpv da oggi ai4-5". Lo ha detto Antonio Ferro, direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di, intervendo al 57esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene (Siti) che si

Vaccini Papillomavirus, a Trento 100mila immunizzati nei prossimi 4-5 anni

