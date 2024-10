“Uno studio ha scoperto”: l’agopuntura… (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sul Corriere, testata nazionale che dovrebbe sempre ricordarsi che i lettori andrebbero informati nella maniera corretta, il 26 ottobre 2024 è apparso un articolo dal titolo: Sciatica cronica: l’agopuntura può migliorare il dolore e la capacità di movimento L’articolo riprende uno studio pubblicato il 14 ottobre 2024 su JAMA Internal Medicine, studio che, come spiega il Corriere, mette a confronto agopuntura reale e agopuntura “falsa”. Cerchiamo di spiegare meglio la questione. sono stati presi 216 pazienti, tutti sofferenti di sciatica cronica, e sono stati divisi in due gruppi: a un gruppo venivano infilati aghi a casaccio (sham, agopuntura falsa), mentre all’altro gruppo venivano infilati aghi nei punti cosiddetti terapeutici, quelli che secondo i manuali dell’agopunturista dovrebbero appunto avere effetto benefico sul paziente. Butac.it - “Uno studio ha scoperto”: l’agopuntura… Leggi tutta la notizia su Butac.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sul Corriere, testata nazionale che dovrebbe sempre ricordarsi che i lettori andrebbero informati nella maniera corretta, il 26 ottobre 2024 è apparso un articolo dal titolo: Sciatica cronica: l’agopuntura può migliorare il dolore e la capacità di movimento L’articolo riprende unopubblicato il 14 ottobre 2024 su JAMA Internal Medicine,che, come spiega il Corriere, mette a confronto agopuntura reale e agopuntura “falsa”. Cerchiamo di spiegare meglio la questione. sono stati presi 216 pazienti, tutti sofferenti di sciatica cronica, e sono stati divisi in due gruppi: a un gruppo venivano infilati aghi a casaccio (sham, agopuntura falsa), mentre all’altro gruppo venivano infilati aghi nei punti cosiddetti terapeutici, quelli che secondo i manuali dell’agopunturista dovrebbero appunto avere effetto benefico sul paziente.

