UFFICIALE – Assemblea Soci Inter | passivo e ricapitalizzazione Oaktree

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Finita l’deidell’, tenutasi oggi in modalità telematica. Di seguito il comunicato del club, dopo le parole di Beppe Marotta. COMUNICATO– L’degli Azionisti di F.C.nazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2023/24, al termine dell’incontro svoltosi in modalità telematica in data odierna alla presenza del Presidente Giuseppe Marotta e del CEO Corporate Alessandro Antonello. Il Collegio Sindacale di F.C.nazionale Milano S.p.A., giunto a scadenza, è stato nominato in nuova formulazione per il triennio 2024-2027.e costi di produzione– Il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 si caratterizza per una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23. Passano da 85 a 36 milioni di euro, con un decremento pari a circa 50 milioni di euro.