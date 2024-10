Cityrumors.it - Spiati e controllati, la rabbia di La Russa: “Chi chiedeva i report?”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il presidente del Senato resta stupito e quasi angosciato per lo scenario che sta venendo fuori dalla rete di hackercome se non ci fosse un domani e tra questi personaggi importanti, soprattutto a livello politico, basti pensare che in mezzo c’è finita anche la mail del presidente della Repubblica Mattarella. E questo fa pensare. Il presidente del Senato Lasi dice sconvolto e disgustato daisui controlli (Ansa Foto) Cityrumors.itTra ie seguiti con tanto difigura tra i tanti, il presidente del Senato Ignazio Lache, contattato dal Corriere della Sera, non nasconde il suo sgomento per quello che sta venendo fuori. Tanti sono i personaggi pubblici finiti nella rete degli hacker della Equalize, l’agenzia di investigazioni dell’ex presidente della Fondazione della Fiera di Milano Enrico Pazzali.