Speed skating Arianna Fontana | Orgogliosa dei miei progressi in così poco tempo

(Di lunedì 28 ottobre 2024)era una delle protagoniste più attese in occasione dell’International Invitation Race di Inzell, evento disputato nell’ultimo fine settimana (dal 25 al 27 ottobre) e valevole come prova di selezione per la Nazionale italiana diin vista della stagione 2024-2025. L’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, impegnata da qualche mese in questo nuovo ambizioso progetto della doppia disciplina (pista lunga e short track) verso Milano Cortina 2026, aveva deciso di rinunciare alla prima tappa della Coppa del Mondo di short track per gareggiare in Germania nel tentativo di qualificarsi per la squadra azzurra di. “Nel weekend appena passato ho partecipato alle gare di selezione per la squadra di pista lunga.