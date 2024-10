Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 9ª giornata: seconda sanzione per due dell’Inter

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilha dato i provvedimenti riguardo l’ultimadi campionato. La nonadiA vede l’Inter uscire indenne a livello di squalifiche, con due calciatori che però giungono a quota due sanzioni. I PROVVEDIMENTI – Ilha emesso le sue decisioni in vista della 9ªdiA. Nessun provvedimento per l’Inter o i suoi calciatori, reduci da un 4-4 contro la Juventus che lascia un sapore di amarezza per il modo in cui i nerazzurri sono stati rimontati dai bianconeri nel secondo tempo.per Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, entrambi ammoniti nella sfida di ieri 27 ottobre.A –SQUALIFICATI NONAUna: Bondo (Monza), Mario Hermoso (Roma).