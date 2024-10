Gaeta.it - Scopri le migliori mete italiane per ammirare il foliage autunnale in treno

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’autunno che avanza, l’Italia si trasforma in un palcoscenico incantevole, dove le foglie cambiano colore regalando sfumature di arancione, giallo e rosso. Un’opzione da considerare per chi desidera godere di queste meraviglie naturali è il viaggio in, un modo pratico e sostenibile per esplorare il Paese. Trainline, l’app di riferimento in Europa per l’acquisto di biglietti per treni e autobus, suggerisce cinque destinazioni ideali per chi cerca ilnel nostro bel Paese, tutte facilmente raggiungibili tramite la rete ferroviaria. Parco Nazionale del Gran Paradiso: un angolo di alpina bellezza Per un’esperienza immersi nella natura montana, il Parco Nazionale del Gran Paradiso rappresenta una meta imperdibile.