Sport.quotidiano.net - Sassuolo Si corre come il Frosinone di... Grosso

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) di Stefano FoglianiNon si ferma più, il turbo-che, confortato da statistiche importanti – 16 punti nelle ultime 6 gare, nessuno ha tenuto un ritmo del genere – ha ricucito in modo significativo il distacco che lo separava, fino ad una settimana fa, dal tandem di testa. Sorpassando lo Spezia, che prima di questa decima giornata era secondo e accorciando in modo significativo sulla capolista Pisa, fermata ieri dal Frosione e oggi attestata giusto due punti – una settimana fa erano il doppio – sopra i neroverdi. Incidentalmente, ci piace far notare che anche ilche Fabioportò in A aveva 21 punti in classifica – ma era primo in classifica – e anche che ilche vinse la B, nel 2012/13, andava comunque più forte di questo – 25 punti dopo 10 giornate, per i neroverdi di Di Francesco – ma siamo, appunto, ai dettagli.