Tvzap.it - Sara uccisa a 19 anni, la scoperta sul killer: perchè si trovava dentro casa sua

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È statainsua con 11 colpi di forbice dal vicino diCentelleghe, una giovane di appena 18, è stata colpita a ripetizione con un paio di forbici e lasciata agonizzante in una pozza di sangue: il movente dell’omicidio è ancora tutto da decifrare. La ragazza abitava in Via Nazionale a Costa Volpino, sul lago d’Iseo, insieme alla mamma: al momento dell’omicidio era però da sola in. Jashan Deep Bashan, il, ha più volte ripetuto di essere “andato via di testa”, come si legge nel verbale dell’interrogatorio e ha affermato di “non sapere” perché abbia aggredito