Papa Francesco | “L’Italia non fa figli e servono i migranti vanno accolti e integrati”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergoglio lancia un nuovo appello, destinato a suscitare dibattito, per accogliere icome risposta al calo delle nascite nei paesi occidentali, incluso il nostro Paese. "L'età media è di 46 anni. L'Italia ha bisogno deie deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità ". Le sue parole ricevendo in udienza in Vaticano gli scalabriniani.