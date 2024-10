Padel, Carraro rieletto presidente della federazione internazionale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luigi Carraro è stato rieletto all’unanimità, con l’85% degli aventi diritto al voto, presidente della International Padel Federation, in occasione della 34esima Assemblea Generale della FIP riunitasi a Doha, dove sono in corso di svolgimento i FIP World Padel Championships. “La vostra fiducia mi onora e mi commuove. Sentirla qui, di persona, da ciascuno di voi, è ancora più motivante per costruire il futuro del Padel, proprio come abbiamo fatto finora, insieme”, le prime parole dopo la rielezione. “Lavorare fianco a fianco con le federazioni nazionali è uno dei pilastri della mia presidenza e un fattore essenziale per raggiungere i nostri risultati e obiettivi futuri”, ha sottolineato Carraro. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Luigiè statoall’unanimità, con l’85% degli aventi diritto al voto,InternationalFederation, in occasione34esima Assemblea GeneraleFIP riunitasi a Doha, dove sono in corso di svolgimento i FIP WorldChampionships. “La vostra fiducia mi onora e mi commuove. Sentirla qui, di persona, da ciascuno di voi, è ancora più motivante per costruire il futuro del, proprio come abbiamo fatto finora, insieme”, le prime parole dopo la rielezione. “Lavorare fianco a fianco con le federazioni nazionali è uno dei pilastrimia presidenza e un fattore essenziale per raggiungere i nostri risultati e obiettivi futuri”, ha sottolineato

Padel, Carraro rieletto presidente della federazione internazionale

