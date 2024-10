Bergamonews.it - “Non so perché l’ho uccisa”, la confessione del 19enne al magistrato. Una fiaccolata in memoria di Sara

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Costa Volpino. Un’intera comunità sconvolta che vorrebbe far sentire la sua vicinanza ad una famiglia in lutto, abbracciarla e condividerne il dolore. I cittadini di Costa Volpino hanno affidato ai social la loro sofferenza per la morte diCentelleghe, la 18ennenella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre da Jashandeep Badhan in un appartamento al terzo piano della palazzina al civico 124 di via Nazionale. L’invito rivolto all’amministrazione comunale di organizzare unae un momento comunitario indella ragazza non è rimasto inascoltato: è stato il sindaco del paese Federico Baiguini a confermare come il Comune si sia già attivato in questo senso coinvolgendo anche la Rete Antiviolenza per le donne R.I.T.A. e che ora si stiano attendendo le necessarie autorizzazioni.