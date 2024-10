.com - Nayt, in pre-order l’album Lettera Q, la tracklist

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)annuncia il nuovo albumQ che anticipa il suo ritorno dal vivo, lae i featuring ConQ (Columbia Records/Sony Music Italy), il suo nuovo album in uscita il 22 novembre,fa un ulteriore passo in avanti, facendo evolvere il suo Habitat e cercando un contatto più diretto con il mondo esterno. Attraverso un attento lavoro sulle parole, l’artista riesce a scoprire e rivelare verità, spingendo chi ascolta a fermarsi, riflettere, e ascoltare davvero. Una ricerca attenta, che unita alla sua voce, trasmette un senso di consapevolezza, riuscendo a farsi largo tra i pensieri e a concedere alle persone la possibilità di fermarsi e ascoltare veramente. In questo nuovo progetto,affronta temi che spaziano dal rapporto con la società e il femminile, fino alla relazione tra generazioni, passate, presenti e future.