Elon Musk è tornato sul palco di un comizio di Donald Trump. Il patron di Tesla, SpaceX e X è stato uno dei protagonisti del comizio-evento organizzato al Madison Square Garden di New York, dove ha dichiarato che con l'elezione del tycoon "l'America raggiungerà Vette mai raggiunte prima". "Toglieremo il governo dalle vostre spalle e dalle vostre tasche. Questa è una vera battaglia elettorale. Dovete convincere i vostri amici e la vostra famglia a uscire e a votare presto", ha aggiunto.

Musk al comizio di Trump: "Vette mai raggiunte" | VIDEO

