MotoGp Ducati vince il mondiale a squadre Tardozzi | Anno fantastico

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Ilcostruttore era già in cascina da un po’, ma in Thailandia è arrivato anche ilperCorse che ha trionfato con il team Lenovo, cioè quello ufficiale. La vittoria di Pecco Bagnaia ha dato la matematica a Borgo Panigale che conferma l’assoluto dominio di questa epoca motociclistica. Soddisfatto il direttore sportivo Davide, chiamato non solo a gestire i risultatati ma anche gli equilibri interni visto il duellotra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ora separati da 17 punti. Intanto, la squadra si gode il titolo: “Un”, il commento di: “Stiamo coronando un sogno” Grande festa inLenovo per il titolo, ma ora c’è anche il duello da gestire per ilpiloti e alla fine Borgo Panigale non sta facendo favoritismi: entrambi ad armi pari.