Milan-Napoli, Fonseca non può sbagliare: ne va della lotta Scudetto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, obbligato a cogliere i tre punti in Milan-Napoli di domani sera a 'San Siro' o gli azzurri scapperanno Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fonseca non può sbagliare: ne va della lotta Scudetto Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, obbligato a cogliere i tre punti indi domani sera a 'San Siro' o gli azzurri scapperanno

Milan-Napoli, Fonseca non può sbagliare: ne va della lotta Scudetto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il programma del Milan di oggi prevede una sessione di allenamento mattutina, seguita poi dalla conferenza stampa di Fonseca alle 14:30 (Pianetamilan.it)

Il futuro di Giacomo Raspadori alla SSC Napoli non è così certo. L’attaccante azzurro ha poco spazio a disposizione e la sua età e qualità richiedono sicuramente più minuti per mettere esperienza e convinzione sulle gambe. Per questo motivo ... (Dailynews24.it)

L’allenatore lusitano ha le sue gatte da pelare in vista del big match di dopodomani: il grosso dubbio riguarda la composizione del reparto mediano. Il campionato di Serie A 2024-25 si sta delineando ... (notiziemilan.it)

Milan Napoli, per la sfida contro la squadra di Antonio Conte può recuperare solo Luka Jovic. Niente da fare per Abraham Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sulla situazione ... (milannews24.com)

Milan Napoli, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato del momento dei rossoneri in vista della sfida di martedì a San Siro Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano ha parlato così del momento del ... (milannews24.com)