Iltempo.it - Mattarella: "I giovani ricercatori italiani all'estero vanno aiutati a tornare in Italia"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2024 "Sono tanti iche trovano spazio all'e, pur desiderando di operare in, vi restano e raggiungono livelli di assoluta eccellenza. È interesse nazionale fare in modo che possano conseguirli nel nostro Paese. Occorre far crescere, nelle istituzioni e nella società , la consapevolezza che le risorse investite in ricerca tornino moltiplicate" così il Presidente della Repubblica Sergio, intervenendo all'apertura dei Giorni della Ricerca al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev