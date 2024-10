.com - Lucca Summer Festival 2025, la line up si apre con i Thirty Seconds To Mars

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Itosono i primi artisti annunciati deltosi esibiranno sabato 5 lugliosul palco di Piazza Napoleone, durante. Questo straordinario concerto segna il primo annuncio ufficiale dell’edizionedel, dando il via a una serie di eventi imperdibili che caratterizzeranno la prossima stagione musicale. Ito, noti per le loro performance energiche e coinvolgenti, porteranno sul palco i loro successi iconici e nuove hit a una folla di fan provenienti da ogni parte del mondo. La band, guidata dal carismatico frontman Jared Leto, promette di regalare un’esperienza indimenticabile su quello è uno dei palchi più suggestivi d’Italia. L’edizionedisi preannuncia come sempre ricca di sorprese e di artisti straordinari.