l’abbraccio commovente con Céline Dion | La mia persona preferita

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il momento emozionante di Adele escatena una standing ovation In un momento davvero indimenticabile, le leggende della musica Adele esi sono scambiate un sentito abbraccio che ha portato l’intero pubblico a una standing ovation. Questo incontro memorabile ha avuto luogo il 26 ottobre al. The Colosseum al Caesars Palace di Las Vegas, Dove Adele si è esibita nella sua ultima serie di concerti per la sua residenza. Il potente legame tra queste due icone globali della musica ha lasciato un segno indelebile nei fan e ha fatto alzare in piedi il pubblico per celebrare i notevoli talenti sul palco. La residenza di Adele a Las Vegas è stata una Celebrazione della sua arte, e questa serata è stata resa ancora più speciale dalla presenza di, lei stessa una leggendaria artista con una storia di residenza al The Colosseum.