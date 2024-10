La exit strategy di Donald Trump dall’Ucraina: concessioni territoriali e stop ai finanziamenti. Così l’Ue rimarrebbe sola al fianco di Kiev (Di lunedì 28 ottobre 2024) Donald Trump ha una exit strategy americana dal conflitto in Ucraina. Ed è fatta di concessioni territoriali, zone cuscinetto smilitarizzate e, soprattutto, dello stop ai finanziamenti americani all’esercito di Volodymyr Zelensky che, in caso di vittoria del tycoon alle prossime Presidenziali Usa, potrà contare solo sul supporto europeo. Un timore, questo, presente da almeno un anno nelle cancellerie dell’Ue: se Washington si sfila, toccherà a Bruxelles mantenere la parola data a Kiev sul “sostegno fino a una pace giusta”. Un sostegno che vale però miliardi di euro. Ilfattoquotidiano.it - La exit strategy di Donald Trump dall’Ucraina: concessioni territoriali e stop ai finanziamenti. Così l’Ue rimarrebbe sola al fianco di Kiev Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha unaamericana dal conflitto in Ucraina. Ed è fatta di, zone cuscinetto smilitarizzate e, soprattutto, delloaiamericani all’esercito di Volodymyr Zelensky che, in caso di vittoria del tycoon alle prossime Presidenziali Usa, potrà contare solo sul supporto europeo. Un timore, questo, presente da almeno un anno nelle cancellerie del: se Washington si sfila, toccherà a Bruxelles mantenere la parola data asul “sostegno fino a una pace giusta”. Un sostegno che vale però miliardi di euro.

