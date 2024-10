La banda della Mercedes bianca che terrorizza il quartiere. Furti a raffica e i residenti fanno le sentinelle (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una Mercedes bianca che scorrazza tra le strade prima di giorno e poi a notte inoltrata. Tre loschi individui che scavalcano i cancelli, entrano negli appartamenti oppure razziano quello che possono nei giardini. I residenti, impauriti e arrabbiati, che provano a difendersi come possono, ossia Romatoday.it - La banda della Mercedes bianca che terrorizza il quartiere. Furti a raffica e i residenti fanno le sentinelle Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unache scorrazza tra le strade prima di giorno e poi a notte inoltrata. Tre loschi individui che scavalcano i cancelli, entrano negli appartamenti oppure razziano quello che possono nei giardini. I, impauriti e arrabbiati, che provano a difendersi come possono, ossia

La banda della Mercedes bianca che terrorizza il quartiere. Furti a raffica e i residenti fanno le sentinelle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Le cronache quotidiane di attualità assomigliano in modo palese a bollettini di guerra. Per un fenomeno assai conosciuto di assuefazione ciò diventa come parte dello scenario decorativo delle notizie. (ilfattoquotidiano.it)

Una banda di ladri professionisti sta svaligiando diverse residenze nella Penisola Sorrentina. Indossano dei guanti, hanno il volto naturalmente coperto e utilizzano per spostarsi delle auto di ... (msn.com)

È praticamente buio quasi totale, tranne qualche lampione solitario e ovviamente i fari dell’auto che illuminano la strada. Mentre la macchina avanza, una forma strana diventa visibile a destra ... (veb.it)