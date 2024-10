Inter-news.it - Inter, solo uno si salva in difesa. Thuram imprendibile: le pagelle – CdS

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’con due gol di vantaggio a venti minuti dalla fine, si fa rimontare dalla Juventus per il 4-4 finale. Il pareggio di San Siro lascia l’amaro in bocca per la squadra allenata da Simone Inzaghi che, anche in questo caso, inconcede tanto, anche troppo. Secondo ledel Corriere dello Sport questa mattina in edicola,uno si èto nella retroguardia nerazzurra. Grande prestazione per Marcus. LEIN– Male tutti, o quasi. In-Juventus trovare una nota positiva in entrambe le retroguardie è veramente difficile. Anche lo stesso Yann Sommer, l’anno scorso impenetrabile, ha concesso qualcosa. Come in occasione del gol del 4-4 e la doppietta di Yildiz. Resta qualche dubbio, ma la sua prestazione è da 5,5. De Vrij è il peggiore (4), si fa sorprendere nei primi due gol e non è mai dominante: l’assenza di Acerbi si sente tutta.