IN GIUSTIZIA – Il caso Verona tra migranti, polizia e codice penale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Su questa testata si è potuto leggere della brutta vicenda della notte tra sabato 19 e domenica 20 alla stazione ferroviaria di Verona quando un agente della Polfer è stato costretto alla reazione contro un immigrato, a cui era stata respinta la richiesta di asilo, descritto come fuori di sé, che ripetutamente durante la notte IN GIUSTIZIA – Il caso Verona tra migranti, polizia e codice penale L'Identità. Lidentita.it - IN GIUSTIZIA – Il caso Verona tra migranti, polizia e codice penale Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Su questa testata si è potuto leggere della brutta vicenda della notte tra sabato 19 e domenica 20 alla stazione ferroviaria diquando un agente della Polfer è stato costretto alla reazione contro un immigrato, a cui era stata respinta la richiesta di asilo, descritto come fuori di sé, che ripetutamente durante la notte IN– IltraL'Identità.

IN GIUSTIZIA – Il caso Verona tra migranti, polizia e codice penale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Secondo gli organizzatori della manifestazione in ricordo di Moussa Diarra che si svolta ieri, sabato 26 ottobre, a Verona, i partecipanti al corteo sarebbero stati più di cinquemila, in quello che viene definito «un giorno di dolore e rabbia in ... (Veronasera.it)

“Il nostro fratello e connazionale Diarra Moussa è stato ammazzato. Io credo che sia stato per legittima difesa, ma chiediamo sia fatta giustizia” così ha affermato il presidente della Comunità del Mali in Italia, Mahamoud Idrissa Boune, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Manifestazione in centro a Verona per ricordare Moussa Diarra, il 26enne del Mali ucciso domenica mattina davanti alla stazione di Porta Nuova. In piazza tante associazioni della società civile accant ... (informazione.it)

In una città color Africa, con la partecipazione di 5.000 persone, la maggior parte delle quali raggruppate in comunità arrivate per l'occasione da ... (pressenza.com)

Momenti di tensione si sono verificati a Verona durante il corteo di associazioni, migranti e centri sociali, tra cui il Paratodes, dopo la morte di Moussa Diarra, il migrante 26enne del Mali morto do ... (informazione.it)