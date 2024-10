Gaeta.it - Il progetto COSIsiFA: un’iniziativa per la consapevolezza sull’uso dei farmaci in Abruzzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comprensione e la gestione adeguata deirappresentano un aspetto fondamentale per la salute dei cittadini e l’attività degli operatori sanitari. In, il“Cittadini e Operatori Sanitari sempre in-formati sul FArmaco” si propone di migliorare la conoscenza sui medicinali e di responsabilizzare i cittadini nell’uso consapevole dei. Questo, che ha una durata di tre anni, viene promosso attraverso una rete di collaborazioni tra AIFA, regioni, istituzioni sanitarie e altri stakeholder. L’importanza della formazione sulla farmacologia Lanelle terapie farmacologiche è cruciale per ridurre rischi e aumentare l’efficacia dei trattamenti. A tal fine, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ha evidenziato come i cittadini debbano essere educati a un uso corretto dei