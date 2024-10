Ilgiorno.it - Il papà di Sara Centelleghe: “Perché mia figlia è morta? Per il gusto di uccidere”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo) – Ha spezzato il silenzio del dolore e della rabbia che durava da tre giorni e parla con i cronisti ildi, la 18enne di Costa Volpino uccisa con undici colpi di forbice la notte tra venerdì e sabato scorsi nella casa di via Nazionale dove abitava con la madre. A toglierle la vita il 19enne Jashandeep Badhan, il ragazzo di origine indiana che viveva nel palazzo vicino. Ora si trova in carcere, in attesa di essere interrogato per chiarire le circostanze e il movente del delitto, al momento sconosciuto. Uccisa a forbiciate dal vicino, gli amici di: “Era un’anima bella:?” A chiedersi ildi tanta cieca e folle violenza è anche il padre della ragazza, separato dalla madre e residente in un’altra frazione di Costa Volpino.