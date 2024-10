Il debito è un problema per la Cina. Ma meglio non dirlo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 2024 verrà certamente ricordato come l’anno del grande debito per il Dragone, alla perenne ricerca di una crescita che non sembra arrivare mai (nel terzo trimestre il Pil è aumentato del 4,6%, al di sotto delle attese dello stesso governo). Tutto questo a fronte di sforzi immani, come l’emissione di 2.300 miliardi di yuan (circa 325 miliardi di dollari), sotto forma di bond sovrani. Formiche.net - Il debito è un problema per la Cina. Ma meglio non dirlo Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 2024 verrà certamente ricordato come l’anno del grandeper il Dragone, alla perenne ricerca di una crescita che non sembra arrivare mai (nel terzo trimestre il Pil è aumentato del 4,6%, al di sotto delle attese dello stesso governo). Tutto questo a fronte di sforzi immani, come l’emissione di 2.300 miliardi di yuan (circa 325 miliardi di dollari), sotto forma di bond sovrani.

Il debito è un problema per la Cina. Ma meglio non dirlo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Steven Zhang ha dovuto rinunciare alla proprietà dell’Inter a causa della mancata estinzione del debito con Oaktree. Sul punto si è espresso il giornalista Gianni Visnadi, che ha poi espresso il suo disappunto per un dettaglio relativo al film ... (Inter-news.it)

Il 2024 verrà certamente ricordato come l’anno del grande debito per il Dragone, alla perenne ricerca di una crescita che non sembra arrivare mai (nel terzo trimestre il Pil è aumentato del 4,6%, al d ... (formiche.net)

Ma cosa c’entra la Cina? C’entra. Per almeno due ragioni. Primo, se c’è un Paese che in questi anni ha spinto in alto il contatore globale del debito è proprio il Dragone. E non solo ... (formiche.net)

Stato attuale dell'economia cinese.Il pil cinese nel terzo trimestre del 2024 è cresciuto del 4,6%, superando leggermente le attese, ma evidenziando comunque una fase di ... (milanofinanza.it)