Quotidiano.net - I Gormiti in tv. Piccoli guerrieri, serie kolossal

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quattro ragazzi diventano “Scion“ (protettori) per aiutare a salvare il fantastico regno di Gorm e la Terra dalla minaccia del perfido Lord Graven, avido di potere. Comincia stasera l’avventura deiin carne e ossa con latv– The New Era, in prima visione su Raidue (dal lunedì al venerdì alle 18,50) e in boxset su RaiPlay. Successivamente la(che sarà tra i protagonisti di Lucca Comics & Games, la rassegna al via mercoledì), sarà trasmessa anche su Rai Gulp. Dal 2005 (anno della loro creazione da parte di Giochi Preziosi) isono stati distribuiti in cinquanta Paesi nel mondo, con vendite al dettaglio che hanno superato il miliardo e mezzo di dollari e sono stati protagonisti diin animazione.