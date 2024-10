Giappone, le conseguenze del crollo del partito di governo sul sistema di alleanze in Asia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra i mari in tempesta dell’Asia meridionale, fin qui il Giappone sembrava un approdo sicuro. Stabilità politica, postura internazionale apparentemente granitica, alleanza con gli Stati Uniti rafforzata e partnership con la Nato portata a inediti livelli di profondità. Il tutto senza l’umoralità delle Filippine o della Corea del Sud, dove un cambio di governo porta spesso un cambio di rotta tra le onde della competizione strategica tra Usa e Cina. O senza l’ambiguità dello status di Taiwan, che impedisce la formalizzazione di progetti di ampio respiro. Bene. Con le elezioni generali di domenica 27 ottobre, anche il Giappone entra in un territorio ampiamente inesplorato. Il partito liberaldemocratico (Pld) ha perso la maggioranza. Di più. Lettera43.it - Giappone, le conseguenze del crollo del partito di governo sul sistema di alleanze in Asia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra i mari in tempesta dell’meridionale, fin qui ilsembrava un approdo sicuro. Stabilità politica, postura internazionale apparentemente granitica, alleanza con gli Stati Uniti rafforzata e partnership con la Nato portata a inediti livelli di profondità. Il tutto senza l’umoralità delle Filippine o della Corea del Sud, dove un cambio diporta spesso un cambio di rotta tra le onde della competizione strategica tra Usa e Cina. O senza l’ambiguità dello status di Taiwan, che impedisce la formalizzazione di progetti di ampio respiro. Bene. Con le elezioni generali di domenica 27 ottobre, anche ilentra in un territorio ampiamente inesplorato. Illiberaldemocratico (Pld) ha perso la maggioranza. Di più.

