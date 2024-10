Napolipiu.com - Fonseca: “Milan in corsa Scudetto, con il Napoli partita equilibrata”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il tecnico portoghese presenta il big match di San Siro e risponde alle domande su Leao Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. Il tecnico portoghese ha analizzato il big match contro gli azzurri, attualmente primi in classifica: “Ilè una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Sta in buon momento, vince, è al primo posto, arriveranno motivatissimi. Ma lo siamo anche noi“. Il rinvio con il Bologna e le assenze “È stato difficile preparare questa settimana”, ha spiegato. “Penso che siamo stati penalizzati dalla decisione di rinviare il match contro il Bologna. Volevamo giocare, anche perché adesso abbiamo due calciatori come Reijnders e Theo squalificati contro il“. Sul giovane Camarda: “È un ragazzo con grande futuro e si allena molto bene, così come tutti i suoi compagni”.