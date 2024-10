Sport.periodicodaily.com - Fiducia a tempo per Juric, la Roma per ora non cambia allenatore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora acque agitate alla. La pesante sconfitta incassata sul campo della Fiorentina per 5-1 mette pesantemente in discussione la figura del suo tecnico subentrato da appena un mese all’esonerato De Rossi. Per il momento non è previsto un altro ribaltone, ma si tratta comunque din una sorta diper Ivanche non potrà più commettere passi falsi.PER: LA SITUAZIONE Il futuro del tecnico croato è appeso ad un filo e il prossimo match di campionato contro il Torino all’Olimpico ne deciderà le sorti. La tanto attesa svolta che ci si aspettava al suo arrivo in panchina non c’è stata, visto che il ruolino di marcia parla di tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi. A ciò va aggiunto un feeling mai nato con i giocatori rappresentativi e la lite accesa con Cristante e Mancini negli spogliatoi dopo il match contro i viola, lo certifica.