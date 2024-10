Elezioni Liguria, giallo a Sanremo sulla sparizione di materiale elettorale, aperta inchiesta: cosa sappiamo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Elezioni regionali Liguria: è giallo sulla sparizione di cinque buste contenenti materiale elettorale destinato ai seggi del Comune di Sanremo. La Procura della Repubblica di Imperia ha aperto un fascicolo di indagine modello 45, cioè senza alcuna ipotesi di reato, sulla sparizione di cinque buste che contenevano materiale elettorale destinato ai seggi del Comune di Sanremo, inclusi un timbro di validazione, copie in bianco di verbali di voto, tabelle di scrutinio, matite copiative e registri. Elezioni Liguria, giallo a Sanremo sulla sparizione di materiale elettorale, aperta inchiesta: cosa sappiamo (Ansa Foto) – notizie.comLa vicenda è stata immediatamente segnalata e andrà chiarito nei dettagli cosa è accaduto. Il Municipio ha già presentato una denuncia alla polizia locale e alla Prefettura di Imperia, dopo essere venuto a conoscenza dell’episodio. Notizie.com - Elezioni Liguria, giallo a Sanremo sulla sparizione di materiale elettorale, aperta inchiesta: cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)regionali: èdi cinque buste contenentidestinato ai seggi del Comune di. La Procura della Repubblica di Imperia ha aperto un fascicolo di indagine modello 45, cioè senza alcuna ipotesi di reato,di cinque buste che contenevanodestinato ai seggi del Comune di, inclusi un timbro di validazione, copie in bianco di verbali di voto, tabelle di scrutinio, matite copiative e registri.di(Ansa Foto) – notizie.comLa vicenda è stata immediatamente segnalata e andrà chiarito nei dettagliè accaduto. Il Municipio ha già presentato una denuncia alla polizia locale e alla Prefettura di Imperia, dopo essere venuto a conoscenza dell’episodio.

