La 'dea bendata' ha fatto tappa a Napoli provincia nelle estrazioni del weekend del Lotto e 10eLotto con diverse super vincite.Al 10eLotto - riferisce Agimeg - si prende la scena Quarto, dove un fortunato giocatore ha centrato un '9' da 50.000 euro con una giocata di soli 2 euro. Al Lotto

Con 2 euro ne porta a casa 50mila: sbancato il 10eLotto in provincia di Napoli

La fortuna bacia Napoli grazie al gioco del Lotto. Nel capoluogo campano, come riporta Agipronews, vinti 18.250 euro in seguito ai numeri 75-78-84 sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale ... (Napolitoday.it)

Tempo di lettura: < 1 minutoFesteggia la provincia di Napoli grazie al 10eLotto. Nel capoluogo campano vinti 20mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente. Da segnalare due vincite da 6.300 euro ciascuna a Pompei. L’ultimo concorso del ... (Anteprima24.it)

