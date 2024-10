Lanazione.it - "Che sfortuna coi Galletti. Era una vittoria meritata"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Lo Spezia ha dominato il Bari e avrebbe meritato la. Andiamo a Brescia con fiducia". Masticano amaro i tifosi aquilotti per il mancato successo dei bianchi contro i, con un occhio anche alle vicende societarie: "Siamo preoccupati, vogliamo chiarezza sul futuro. Se ci sarà una cessione, gli acquirenti dovranno garantire stabilità e ambizioni". Fabrizio Pinotti plaude lo Spezia: "Non possiamo rimproverare assolutamente niente alla squadra che ha dato tutto, dimostrando una superiorità fisica e tecnica netta rispetto al Bari. È mancata solo la, gli episodi non sono stati favorevoli con ben due pali colpiti dai bianchi. Alla fine tutti noi tifosi abbiamo tributato gli applausi agli Aquilotti perché hanno dato tutto in campo, mostrando una solidità che fa ben sperare per il futuro. Due punti persi, ma nel calcio può capitare.