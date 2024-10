Captain America: Brave New World, confermati l’origine e i poteri di Red Hulk (Di lunedì 28 ottobre 2024) Captain America: Brave New World, confermati l’origine e i poteri di Red Hulk Alcuni nuovi artwork promozionali per Captain America: Brave New World sono stati condivisi online, dandoci un altro sguardo ai nuovi costumi che Sam Wilson (Anthony Mackie) e Joaquin Torres (Danny Ramirez) doneranno nel film Marvel Studios nei panni della Sentinella della Libertà e il nuovo Falcon. Inoltre, abbiamo brevi descrizioni dei personaggi di Wilson, Torres e Red Hulk (Harrison Ford). Quest’ultimo conferma che Samuel Sterns, alias Il Leader (Tim Blake Nelson) sarà responsabile della trasformazione del Presidente Ross, e rivela anche che la bestia infuriata manterrà il suo potere di generazione di calore proveniente dai fumetti. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Newe idi RedAlcuni nuovi artwork promozionali perNewsono stati condivisi online, dandoci un altro sguardo ai nuovi costumi che Sam Wilson (Anthony Mackie) e Joaquin Torres (Danny Ramirez) doneranno nel film Marvel Studios nei panni della Sentinella della Libertà e il nuovo Falcon. Inoltre, abbiamo brevi descrizioni dei personaggi di Wilson, Torres e Red(Harrison Ford). Quest’ultimo conferma che Samuel Sterns, alias Il Leader (Tim Blake Nelson) sarà responsabile della trasformazione del Presidente Ross, e rivela anche che la bestia infuriata manterrà il suo potere di generazione di calore proveniente dai fumetti.

