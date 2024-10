Dilei.it - Campello-Morata di nuovo insieme? Lei rimette la fede

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alice, di recente, ha acceso un lumicino di speranza ai tanti suoi sostenitori che sperano in un ritorno di fiamma con Alvaro, suo marito, da cui, ad agosto, ha deciso di separarsi. L’influencer, infatti, ha condiviso una foto social in cui si mostra in accappatoio, mentre si guarda allo specchio. Ma un dettaglio dello scatto non è passato inosservato ai suoi ammiratori. Nella mano destra, infatti, l’influencer portava una. Che si tratti di un vero ritorno di fiamma con il calciatore spagnolo? Molti sperano in una loro riconciliazione visto che i due hanno raccontato di amarsi ancora e che la separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tanti ammiratori, visto che i due sembravano una coppia davvero affiata e, fino a pochi giorni prima dell’annuncio, si mostravano felici sui social.