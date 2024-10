Camion contro fermata del bus: un morto e oltre 30 feriti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Camion contro fermata del bus: un morto e oltre 30 feriti – oltre 30 persone sono rimaste ferite, di cui dieci in gravi condizioni, dopo essere state investite da un Camion alla fermata dell’autobus a nord di Tel Aviv. Le prime indicazioni degli investigatori parlano di un attentato, ma le indagini sono in corso. ( dopo le foto) Leggi anche: Tragico incidente stradale, una scena atroce Leggi anche: Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli Tel Aviv, Camion contro fermata del bus: il bilancio è drammatico Un Camion ha investito circa trenta persone alla fermata dell’autobus a Nord di Tel Aviv. Il tir ha colpito all’incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, area dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell’Idf. Purtroppo dieci persone sono rimaste ferite in modo grave. Tvzap.it - Camion contro fermata del bus: un morto e oltre 30 feriti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)del bus: un3030 persone sono rimaste ferite, di cui dieci in gravi condizioni, dopo essere state investite da unalladell’autobus a nord di Tel Aviv. Le prime indicazioni degli investigatori parlano di un attentato, ma le indagini sono in corso. ( dopo le foto) Leggi anche: Tragico incidente stradale, una scena atroce Leggi anche: Madonna di Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia ai fedeli Tel Aviv,del bus: il bilancio è drammatico Unha investito circa trenta persone alladell’autobus a Nord di Tel Aviv. Il tir ha colpito all’incrocio di Glilot, nei pressi di Herzliya, area dove si trova il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell’Idf. Purtroppo dieci persone sono rimaste ferite in modo grave.

