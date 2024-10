Attesissimi concerti e family show sul palco del Teatro EuropAuditorium (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al Teatro EuropAuditorium proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone autunnale di concerti, grandi eventi internazionali e family show. Il 2 novembre i Brit Floyd, la tribute-band più celebre dei Pink Floyd a livello mondiale, suoneranno al Teatro EuropAuditorium per celebrare il 30° anniversario dell’album The Division Bell insieme al memorabile repertorio della band originale. I Brit Floyd offrono uno spettacolo emozionante, caratterizzato dalla maestria tecnica degli interpreti e da incredibili effetti scenici. Sul palco, si mescolano video, ologrammi, laser e giochi di luce, creando un’atmosfera da sogno. ll loro P-U-L-S-E World Tour non è solo un viaggio nel tempo, ma un omaggio all’arte senza tempo dei Pink Floyd. Ilrestodelcarlino.it - Attesissimi concerti e family show sul palco del Teatro EuropAuditorium Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alproseguono gli appuntamenti del ricco cartellone autunnale di, grandi eventi internazionali e. Il 2 novembre i Brit Floyd, la tribute-band più celebre dei Pink Floyd a livello mondiale, suoneranno alper celebrare il 30° anniversario dell’album The Division Bell insieme al memorabile repertorio della band originale. I Brit Floyd offrono uno spettacolo emozionante, caratterizzato dalla maestria tecnica degli interpreti e da incredibili effetti scenici. Sul, si mescolano video, ologrammi, laser e giochi di luce, creando un’atmosfera da sogno. ll loro P-U-L-S-E World Tour non è solo un viaggio nel tempo, ma un omaggio all’arte senza tempo dei Pink Floyd.

Attesissimi concerti e family show sul palco del Teatro EuropAuditorium

