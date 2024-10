Aspettando i Comics 2024 inaugurate le prime mostre collaterali (Di lunedì 28 ottobre 2024) LUCCA – Tutto pronto per una nuova grande edizione di Lucca Comics and Games, quest’anno in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. E mentre si sistemano gli ultimi stand per gli amanti del genere c’è già la possibilità di avere un’anticipazione di quello che sarà. Grazie alle mostre, che sono già state inaugurate nelle scorse settimane. Si tratta di un viaggio intorno al mondo a rappresentare idealmente le diverse sfaccettature della nona Aate, attraverso una serie di percorsi espositivi che accompagneranno visitatori e visitatrici alla scoperta di stili, generi e visioni artistiche. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza, perdersi tra sogni, immagini e mondi, poter vivere l’emozione di essere a pochi passi da pezzi originali e tavole che hanno fatto la storia del fumetto e dell’illustrazione mondiale. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) LUCCA – Tutto pronto per una nuova grande edizione di Luccaand Games, quest’anno in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. E mentre si sistemano gli ultimi stand per gli amanti del genere c’è già la possibilità di avere un’anticipazione di quello che sarà. Grazie alle, che sono già statenelle scorse settimane. Si tratta di un viaggio intorno al mondo a rappresentare idealmente le diverse sfaccettature della nona Aate, attraverso una serie di percorsi espositivi che accompagneranno visitatori e visitatrici alla scoperta di stili, generi e visioni artistiche. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza, perdersi tra sogni, immagini e mondi, poter vivere l’emozione di essere a pochi passi da pezzi originali e tavole che hanno fatto la storia del fumetto e dell’illustrazione mondiale.

Aspettando i Comics 2024 inaugurate le prime mostre collaterali

