Gaeta.it - Agricoltura biologica in Italia: il governo alla ricerca di un equilibrio con il decreto “contaminazioni”

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sull’indiventa sempre più acceso con l’approvazione del”. Andrea Tiso, presidente di Confeuro, lancia un appello ale al Ministero dell’per riconsiderare i termini del, sottolineando come le nuove norme possano avere ripercussioni negative su un settore già in difficoltà. L’argomento è di grande rilevanza, non solo per gli agricoltori, ma anche per i consumatori e l’economia nazionale. il” e le sue implicazioni Negli ultimi tempi, ilno ha avviato un’analisi sul”, che prevede l’introduzione di limiti di tolleranza più elevati per i residui accidentali che possono trovarsi negli alimenti biologici.