Zielinski, il primo polacco dell’Inter: l’unico a non essersi mai scucito lo scudetto (Guerin Sportivo) (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotr Zielinski non si è ancora preso l’Inter. Inzaghi, come ha dichiarato ieri stesso, l’ha scelto per rinfoltire il suo centrocampo scudettato ma per ora dà più spazio ad altri: Frattesi, capocannoniere anomalo della Nazionale di Spalletti; Asllani, che partirà molto probabilmente titolare quest’oggi a Milano contro la Juve in assenza di Hakan Calhanoglu. Per il polacco – il primo nella storia dell’Inter, come racconta il Guerin Sportivo – qualche partita da titolare e un po’ di minutaggio qua e là. Pochi spunti e un enorme gol mangiato nella partita contro lo Young Boys, prima ancora che la sbloccasse Thuram. Un sinistro sbilenco a 8 metri dalla porta, sparacchiato in curva. Ilnapolista.it - Zielinski, il primo polacco dell’Inter: l’unico a non essersi mai scucito lo scudetto (Guerin Sportivo) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Piotrnon si è ancora preso l’Inter. Inzaghi, come ha dichiarato ieri stesso, l’ha scelto per rinfoltire il suo centrocampo scudettato ma per ora dà più spazio ad altri: Frattesi, capocannoniere anomalo della Nazionale di Spalletti; Asllani, che partirà molto probabilmente titolare quest’oggi a Milano contro la Juve in assenza di Hakan Calhanoglu. Per il– ilnella storia, come racconta il– qualche partita da titolare e un po’ di minutaggio qua e là. Pochi spunti e un enorme gol mangiato nella partita contro lo Young Boys, prima ancora che la sbloccasse Thuram. Un sinistro sbilenco a 8 metri dalla porta, sparacchiato in curva.

