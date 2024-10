Inter-news.it - Yildiz, Thiago Motta verso una clamorosa scelta per Inter-Juventus – Sky

(Di domenica 27 ottobre 2024)propendeuna possibileper quanto riguarda la sua formazione in. Lo riporta Paolo Aghemo di Sky Sport, che presenta uno scenario che vedrebbe protagonista il numero 10 bianconero KenanUNADECISIONE –sa che non può lasciare nulla al caso perdi questa sera. Così come, chiaramente, il suo omologo Simone Inzaghi. Il tecnico italo-brasiliano studia le sue scelte anche alla luce delle diverse assenze in rosa. Una di queste riguarda il suo numero 10 Kenan, su cui potrebbe arrivare unadecisione. Se fino a ieri il turco sembrava essere un sicuro titolare, dopo l’ultimo allenamento sembra chesia orientato a escluderlo e non schierarlo in campo dal primo minuto.