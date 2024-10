Inter-news.it - Yildiz: «Scudetto? La Juventus ci crede! Molto orgoglioso dei due gol»

(Di domenica 27 ottobre 2024)è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-, sfida pirotecnica della nona giornata di Serie A andata in scena alle ore 18 e terminata sul 4-4. Ecco di seguito quanto dichiarato nel post partita di DAZN OBIETTIVO – Kenanha parlato così al termine di Inter-: «Spero di continuare così, sonodi aver segnato il mio primo e secondo gol in campionato. Esultanza alla Del Piero? L’ho fatta dopo il secondo gol, nel primo invece volevo mantenere i piedi per terra perché la partita era ancora in bilico. Faccio solo gol belli? Sì faccio tanti gol belli ma spero di continuare a farne tanti. Se ci crediamo allo? Ci crediamo, ma la stagione è lunga».